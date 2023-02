70 ans après, le livre de poche plus à la page que jamais 

Le rayon Poche de la librairie Thuard du Mans est immense : il prend tout un pan de mur du premier étage. Il faut dire que les clients en redemandent : le livre format Poche représente 50 % des ventes littérature de cette enseigne. Impossible donc pour cette librairie de passer à côté de ces livres petits format.

Des prix plus bas que les éditions originales

Les clients, eux, sont au rendez-vous : "C*’est plus léger, plus compact et donc plus pratique. Sinon, c’est par rapport au prix, c’est moins cher",* explique Louise, comédienne, pour qui les livres de poche sont un incontournable. Seul bémol : il faut attendre un an et demi après la publication en grand format pour voir la version de poche dans les rayons des libraires. Maëlle, la vendeuse qui s'occupe de ce rayon explique que les clients attendent de plus en plus la sortie dans cette édition. Ce qui était beaucoup moins fréquent il y a encore quelques années, d'après elle.

Même si les prix augmentent, entre 1 et 2 euros par livre de poche, les clients en achètent toujours. En moyenne, ils sont deux fois moins chers que leur édition originale, et restent un loisir abordable, d’après la responsable Anne-Sophie Thuard : "En plus, c’est quelque chose qui reste. On peut le partager, on peut l’offrir, relire. Juste le garder comme bon souvenir. L’investissement, pour moi, est totalement justifié, du moment où on aime le livre".

Des éditeurs de plus en plus nombreux

L'objectif à la création du Livre de Poche : démocratiser la littérature. C'est Hachette qui a lancé la première édition. Puis, avoir ce petit format, moins coûteux et plus pratique est vite devenu indispensable financièrement pour de nombreuses maisons d'édition. Beaucoup lancent désormais leur propre collection de poche sans passer par Pocket, Folio ou Livre de Poche. C’est le cas de la maison Les Arènes ou encore l’Iconoclaste depuis la rentrée littéraire 2022.