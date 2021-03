À l'origine du poème Le Lac d'Alphonse de Lamartine

En prévision du printemps des poètes, on lève le voile sur l'histoire d'amour qui inspiré a Alphonse de Lamartine son poème Le Lac.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse aux histoires à l'origine des plus beaux poèmes français. En compagnie de Jean-Joseph Julaud, auteur du livre "Dans la tête des poètes", on découvre par exemple l'histoire d'amour qui a inspiré Le Lac à Lamartine.

En direction du lac du Bourget

Nous sommes en 1816. Le Premier Empire vient de s’achever après que Napoléon Bonaparte a abdiqué.

Alphonse de Lamartine a 26 ans. Ce fils de la noblesse royaliste a pu échapper aux guerres impériales en achetant un remplaçant. La pratique est courante à l’époque, elle consiste à verser une somme d’argent à un paysan qui ira combattre à la place du commanditaire. Le plus souvent, le malheureux y laisse évidemment la vie.

Alphonse de Lamartine est lui en proie à des problèmes plus communs puisqu’il subit des maux de foie. On l’envoie en cure au lac du Bourget, à proximité d’Aix-les-Bains.

On est en octobre, le poète fait la rencontre de Julie.

L’amour au Bourget

Julie Bouchaud des Hérettes est née à Saint-Domingue. Ruinée par la révolution, sa famille se réfugie en métropole où la jeune femme épouse l’inventeur et physicien Jacques Charles. Timide et très mélancolique, elle séjourne au lac du Bourget par désœuvrement, pour se changer les idées.

Le coup de foudre entre Julie et Alphonse est immédiat. Les deux amants passent le mois d’octobre 1816 à flâner autour du lac du Bourget. Puis leurs obligations respectives les contraignent à rentrer chez eux.

C’est cette histoire d’amour qui inspire Le Lac au poète Alphonse de Lamartine, dont voici un extrait pour le plaisir :

Un soir, t’en souvient-il ? nous voguions en silence ;

On n’entendait au loin, sur l’onde et sous les cieux,

Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence

Tes flots harmonieux.

(...)

Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,

Suspendez votre cours !

Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jours !