A la découverte de la Nouvelle Aquitaine par un collectif d'auteurs, éditions Atlantica

Les éditions Atlantica à Bayonne ont fait appel à un collectif d'auteurs pour publier "A la découverte de la Nouvelle Aquitaine", le livre le plus beau, le plus riche et le plus complet pour découvrir la vie et l'histoire de 6 millions d'habitants.

Il fallait un déclencheur, un prétexte pour aborder le sujet et on s’est appuyé logiquement sur la refonte administrative de 2016, lorsque les anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou Charentes se sont regroupées en une seule entité. Aujourd’hui la Nouvelle Aquitaine, c’est la 4ème région de France, avec 6 millions d’habitants, 12 départements, 25 grandes villes, un territoire marqué par l’océan et ses spécificités culturelles. Comment traiter tout ça ? En 200 chapitres, avec plus de 500 illustrations, des témoignages nombreux pour évoquer l’histoire, la gastronomie, la vie économique, le tourisme, les loisirs… On part à la découverte des vins locaux, on suit des randonneurs sur le plateau des Mille-Vaches ou encore cette surfeuse sur les vagues d’Hossegor. Mais ce livre n’est pas un dictionnaire ou une encyclopédie, il se lit avec voracité, il se déguste comme une gourmandise car il est truffé d’anecdotes, d’humour et de d’histoire insolite des hommes et des femmes d’hier et d’aujourd’hui.

Le livre porte un sous-titre, « A la découverte de la Nouvelle Aquitaine – Inventaire sentimental et patrimonial ». C’est un beau volume de 352 pages grand format, richement illustré et son prix de vente de 28 euros n’a rien d’excessif par rapport à la valeur du travail présenté. Un ouvrage à commander chez votre libraire ou aux éditions Atlantica.

