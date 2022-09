A Tours de Bulles, le festival de BD de Tours

La place Châteauneuf et la Salle Ockeghem à Tours vont accueillir tout au long de ce week-end, la nouvelle édition du festival "A Tours de Bulles". Au total, une trentaine d’auteurs de bandes dessinées seront présents ce samedi 17 et dimanche 18 septembre. "À Tours de Bulles" séduit chaque année de nouveaux lecteurs.

A l'occasion de ce festival, certains des auteurs vont profiter de cet événement pour présenter leurs nouveautés. On pourra par exemple découvrir "Gargantua", la toute première bande dessinée de Marielle Faucheur qui a été accompagnée pour sa réalisation par le dessinateur Jean-Luc Loyer, avec qui elle partage sa vie. Les auteurs seront présents du samedi après-midi au dimanche soir.

Parmi les animations et autres événements, vous pourrez par exemple assister à une table ronde sur le métier de paysanne, animée par Emilie Viard, animatrice à la SCOP l’Engrenage et militante féministe, assister au concert du groupe Volo, concert qui sera illustré en direct par Terreur Graphique et aussi participer à des rencontres ciné-dédicaces au cinéma les studios à Tours. Tout le programme de l'événement est a retrouver ici.