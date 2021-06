"Adapter son jardin au changement climatique", un livre pour comprendre de Jérôme Jullien

Expert national en surveillance biologique du territoire, horticulture, jardins et espaces verts, Jérôme Jullien sort le livre "Adapter son jardin au changement climatique" (éditions Eyrolles) pour faire un état des lieux et trouver des solutions.

Le changement climatique, c’est l’affaire de tous dès maintenant ! Ainsi Jérôme Jullien s'intéresse au jardin et ces changements qui peuvent causer des préjudices. Avec ce livre "Adapter son jardin au changement climatique" paru aux éditions Eyrolles, cet expert invite le lecteur à agir concrètement sans attendre, en prévention comme par une gestion au quotidien mais il apporte aussi des solutions efficaces sur le terrain pour obtenir une résilience écologique.

Potagères, fruitières, ornementales, forestières, gazons… Toutes les plantes vont y passer .

Il ne se passe pas un mois sans que les dégâts sur les cultures légumières, fruitières ou viticoles occasionnés par les conséquences du dérèglement climatique fassent la une de l’actualité. À leur échelle, tous les jardiniers peuvent témoigner de l’impact de ce changement global, avec des effets qui s’aggravent d’année en année et qui vont bien au-delà des seuls problèmes de sécheresse.

Adapter son jardin au changement climatique, un livre de Jérôme Jullien

Le rythme des saisons est perturbé, avec des hivers moins froids qui privent de repos végétatif les espèces qui le requièrent, des floraisons trop précoces, souvent exposées à des gelées dévastatrices, des périodes de chaleur et de sécheresse marquées dès le printemps puis durant tout l’été, des automnes souvent peu arrosés, mais localement soumis à des orages intenses. Ce dérèglement provoque des stress, favorise le développement de nouvelles maladies, de ravageurs émergents et de plantes invasives d’origine exotique qui pénalisent les efforts des jardiniers pour embellir leur cadre de vie ou produire des fruits et légumes. Certaines espèces végétales ne sont plus adaptées à leur région d’origine, et on observe leur progression du Sud vers le Nord et des plaines vers les zones d’altitude.

Des solutions

Jérôme Jullien répertorie les différents effets du réchauffement climatique et propose des solutions concrètes en ville comme à la campagne avec des mesures en faveur de la biodiversité locale. Parmi elles : le choix d’espèces végétales mieux adaptées aux nouvelles contraintes pour chacune des zones bioclimatiques françaises, l'adaptation des semis, des plantations et autres pratiques culturales, la prévention des risques météo et l'optimisation de l’eau d’arrosage.

Novices ou connaisseurs, les lecteurs apprendront les théories de l'auteur et feront le point.