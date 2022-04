Willy Hahn est libraire depuis 15 ans à Wissembourg. Qui n'a jamais pensé "je vais écrire un livre" sur son quotidien au travail ? Willy Hahn saute le pas et se retrouve sur l'étagère. Il raconte tout en alsacien à Pierre Nuss.

Aïcha et les 40 lecteurs, premier livre de Willy Hahn

Réécoutez Pierre Nuss et Willy Hahn vous raconter "Aïcha et les 40 lecteurs" Copier

Qui n'a jamais eu envie comme Willy Hahn d'écrire sur son quotidien ?

C'est une jeune femme de notre temps ; c'est un comptable, c'est une bibliothécaire, c'est un père empli de fierté pour sa fille : ce sont une soixantaine de portraits sensibles, parfois drôles, toujours justes. Ce sont les clients qui passent la porte de la librairie de Willy Hahn. Libraire indépendant, Willy Hahn nous offre avec ces portraits un aperçu de son métier, et l'incroyable richesse que lui offrent les lecteurs qui franchissent son seuil. Ses textes courts nous font aimer sans retenue, moquer sans méchanceté, ils nous font rire et réfléchir. Aux rencontres que Willy Hahn partage avec nous, on mesure combien les libraires ne sont pas juste des marchands de livres. Ce petit recueil fait un bien fou.

Le livre est paru chez l'Herbier. L'illustrateur du livre est Jack Koch.

Prix : 17 € dans toutes les bonnes librairies.

Librairie "À livre ouvert"

4 rue du Marché aux Poissons

67160 Wissembourg

Tel. : 0033 3 88 54 46 93

Mail : alivreouvert67@orange.fr