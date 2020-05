Dremmoù Arrasate ul levr gant Youenn Kervalan

Kroget vo gant dizoloin al levr Dremmoù Arrasate skrivet gant Youenn Kervalan hag embannet gant al Lanv e 2009.

Istor Lizig, ur Vreizhadez yaouank, en em savet a-enep un tad rust hag aheurtet, a zibab pellaat diouzh ar vro ha mont war ar studi e Bourdel. Boulc’hañ a ra gant ur vuhez nevez, roulañ he yaouankiz. E preti ar skol-veur e voe taolet er vann he fladad boued, abalamour d’ur stokadenn gant ur studier dievezh, a zistagas kerkent un aridennad komzoù digomprenus d’en em zigareziñ.

Al lennadenn

lennadenn Dremmoù Arrasate

Setu penn kentañ istor Lizig Gwiader hag Koldo Ibarra. Kroashent div vuhez, div vro, div bobl , ur garantez hag un emskiant...

Ar skrivadenn

Skrivadenn Dremmoù Arrasate

" Tamm ebet, Euskarat on ha dont a ran ur wech ar sizhun d'ar skol-uhel da heuliañ kentelioù war " Gwir etrevroadel an embregerezhioù". Ha c'hwi ? Piv oc'h ?" a c'houlennas d'e dro.

" Me ' zo Lizig va anv " emezi " hag emaon o tont eus Breizh."

" Ur Vreizhadez yaouank, e Bourdel " a eilgerias Koldo.

Youenn Kervalan neus skrivet dindan an anv-se, un anv-pluenn, levrioù evit ar re yaouank -Ti An Here - hag ur romant all e ti _Al Lanv _Ar waremm vraz e 2013 hag ul levr barzhonegoù e 2017 Kalonya ha skridoù kuzh all.

Dremmoù Arrasate Al Lanv 2OO9