Al levr Lulu hag an noz

Lulu hag an noz - Keit vimp bev

Une fois dans son petit lit, Lulu regarde par la fenêtre. Il fait très noir dehors. Lulu a un peu peur tout seul. Mais Lulu a son petit secret pour s’endormir...

Il associe les sons qui lui parviennent à ses amis de la forêt.

Le "Flip Flap" des ailes du papillon, le "Tip Tap Tip Tap" de la famille hérisson , le chant de son amie la chouette...il écoute même les nuages qui passent haut dans le ciel.

Tout cela est bien rassurant !

Une histoire à écouter ici :

On retrouve régulièrement le travail d'Olivier Le Gall dans la revue Rouzig et Lulu hag an noz est le 2ème album jeunesse de cet illustrateur infographiste édité chez Keit Vimp Bev. Kroko Melen a oa bet embannet e 2012.

Keit Vimp Bev - 2019 - Collection Bihan-Bihan - couverture souple - 20x20 cm

