Alice Quinn une romancière qui nous fait du bien avec des livres audio

Ecoutez les romans d'Alice Quinn

Alice Quinn nous propose une idée sympa pour s'occuper pendant le confinement, cette écrivaine nous invite à une lecture chaque jour à 12h, de "Maldonne au Festival de Cannes". Ce roman est sorti le 3 mars dernier, c'est donc une toute nouvelle histoire à découvrir. Pour l'histoire racontée, c'est juste ici .

Alice Quinn - Maldonne au Festival de Cannes © Radio France - Alice Quinn

Pour faire envie...

Rosie est dans la dèche et elle soupire après l'âme sœur sur des sites de rencontre. Grâce aux gilets jaunes, elle offre des croissants à ses enfants. Un acteur l'engage alors comme BodyGuard. Sur le célèbre tapis rouge du Festival de Cannes, elle fait le buzz en Superwoman. Pourquoi ce type a-t-il besoin d'un garde du corps ? Pourquoi la productrice du film ne la lâche plus d'une semelle ? Qui sont les sponsors de ce film en compétition pour la Palme d'Or ? Qui est ce mystérieux amoureux virtuel qui semble si bien la connaître ? Dans ce dernier opus de « Au pays de Rosie Maldonne », Rosie règle les problèmes existentiels de sa vie amoureuse, familiale et professionnelle. L'histoire a écouter juste ici : https://alice-quinn.com/

Qui est Alice Quinn ?

Alice Quinn a des origines lorraines et italiennes. Son père, ouvrier dans les mines, subit la première grande vague de licenciements. La famille décide de se rapprocher de ses racines méditerranéennes. Elle y suit toute sa scolarité à Cannes, puis étudiera à Nice en scénographie aux Arts décoratifs de Nice. Passionnée de 7e art elle se recentrera un peu plus tard sur l'écriture. Après plusieurs romans publiés, elle décide de se lancer en indépendante dans le numérique. Elle prend le pseudonyme de Alice Quinn, puis crée le personnage de Rosie Maldonne avec son roman "Un palace en enfer" qui devient le numéro 1 des ventes numériques en France en 2013. Alice Quinn s'auto-édite et aime fabriquer ses oeuvres de A à Z. Plusieurs séries sont à découvrir "Au Pays de Rosie Maldonne" ou encore les "Enquêtes de la Belle Epoque".

L'ombre du Zèbre dans la série "Au Pays de Rosie Maldonne" © Radio France - Alice Quinn

Sources : Wikipédia / Site internet https://alice-quinn.com/