Le 8 mai, c’est férié, c’est la commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. Dans d’autres théâtres d'opérations, il faudra encore un peu patienter. J’ai longuement cherché, mais à cette époque-là, en mai 1945, il ne se passe plus grand-chose en Alsace depuis fin janvier, la fin de l’opération Nordwind. La deuxième Division Blindée dont on vient d’entendre le début d’hymne venait tout juste de mettre à sac le nid d’Aigle du Führer, à Berchtesgaden. Et à Paris, le général faisait diffuser cela sur toutes les radios : Comme tout ça c’était plié à l’époque, j’ai préféré vous parler de LA référence qui brosse l’intégralité du sujet, le livre “Alsace 1939-1945 : La grande encyclopédie des années de guerre”, paru il y a de nombreuses années, mais souvent réédité, en partenariat entre la Nuée Bleue et les Saisons d’Alsace. Pendant plus de sept années, de 1989 à 1995, la revue Les Saisons d'Alsace a tenu le pari de raconter les années de la Seconde Guerre mondiale en Alsace d'une manière nouvelle. Deux genres souvent opposés ont été réunis : l'Histoire et la Mémoire, c'est-à-dire le travail des professionnels de la recherche historique d'un côté et celui des témoins, des sociologues, des journalistes, des artistes, des écrivains de l'autre. Désormais rééditée - à l'identique des originaux - sous la forme d'un solide ouvrage de référence, utilement complété de précieux index et tableaux encyclopédiques, cette somme exceptionnelle, de l’évacuation à la délivrance, ce sont les noms des chapitres, rassurez-vous, il n’y en a pas que deux, ce livre-référence est prêt à affronter le temps et le regard des nouvelles générations. Et les auteurs, me direz-vous ? Qu’à cela ne tienne, près de 100 auteurs ont participé, parmi lesquels : Georges Bischoff, Richard Kleinschmager, Eugène Riedweg, Monique Seemann, Tomi Ungerer, Bernard Vogler, Jean-Laurent Vonau, ou Alfred Wahl, le tout sous la direction de ce dernier et Bernard Reumaux. Le livre est préfacé par le résistant et homme politique de Holtzheim, André Bord. Avec près de 800 documents, il est publié avec le soutien de la Fondation Entente Franco-Allemande, on peut toujours trouver cette encyclopédie chez vos libraires, au prix de 15 euros.

