Andy Whites présente "Les inconnus du Père Lachaise"

Et si le célèbre cimetière parisien du Père Lachaise vous dévoilait ses secrets ? Andy Whites a choisi ce lieu symbolique pour son roman et l'histoire d'une rencontre entre Léa et… Andy ! Au fil des pages, des noms de légende vont croiser le chemin de ces personnages que tout oppose.

De la rue de la roquette à Paris au point final de cette histoire, Andy Whites signe un roman avec un double niveau de lecture. Prêt à rencontrer ces "inconnus du Père Lachaise" ?

Ecoutez l'interview d'Andy Whites, auteur du roman "Les inconnus du Père Lachaise" Copier

Résumé

rencontre Léa au Cimetière du Père-Lachaise à Paris. Tout les sépare. Au fur et à mesure de leurs quêtes et rencontres de personnages le long de leur parcours sur les tombes de Jim Morrison, Allan Kardec, Edith Piaf, Oscar Wilde, et tant d’autres, les certitudes d’Andy vont être bousculées et lui révéler un nouvel horizon.

L’auteur nous fait vivre une rencontre qui semblerait improbable et que tout oppose mais que ce lieu fait finalement converger. Où chaque tombe de personnalités raconte à sa façon une histoire et révélant tant d’anecdotes. A l’instar de la vie de Léa que les chemins de pavés piétonniers finiront par dévoiler, telle une « découvreuse » d’inconnus. Presque un conte d'Automne romantique et insolite à la fois. Qui renvoie à découvrir, visiter, s'interroger, et décrypter tous les sens cachés le long de l'ouvrage et de la découverte de Léa et Andy et ce lieu illustre.

Andy WHITES est un romancier et essayiste, vivant en France.

Son nouvel ouvrage, "les inconnus du Père-Lachaise" est un roman tout en double sens à décrypter jusqu'au dénouement de cette jolie histoire d'une rencontre dans le haut lieu du cimetière du Père-Lachaise.

