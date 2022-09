Anthony Passeron, le Niçois révélation de la rentrée littéraire : "Mes élèves font ma promo sur Tik Tok"

Le Niçois Anthony Passeron est décrit par beaucoup comme l'une des révélations de la rentrée littéraire, avec son premier roman Les Enfants endormis paru aux Editions Globe. Prof à Nice, musicien et aujourd'hui écrivain, il raconte l'histoire de son oncle héroïnomane emporté par le Sida. Au début des années 80, dans l'arrière pays Niçois. Là où les cancans allaient bon train. Où le virus faisait des ravages. Où on ne savait pas grand chose.

La toxicomanie et le Sida dans l'arrière-pays Niçois

Quarante ans ont passé depuis la mort de son oncle Désiré, toxicomane et séropositif. Séropo car il a échangé des seringues avec des partenaires de défonce. Anthony Passeron a décidé de raconter. D'interroger son passé familial. D'écrire l'histoire de ses grands-parents devenus bouchers pendant les Trente Glorieuses, qui ont vu leur fils toucher à la drogue, la consommer et être contaminé par le VIH à une époque où on ne savait rien (ou peu) sur le virus.

Dans l'arrière-pays Niçois, là où les cancans allaient bon train, là où le malade était considéré comme un paria.

Un mélange d'enquête sociologique et de récit familial. Qui touche, émeut, fait réfléchir aussi.

Les Azuréens vont se reconnaître dans mon livre

Le récit est intime, le thème universel. Pour tous les Azuréens qui ont vécu la fin des années 70 ici.

Des similitudes avec les épidémies d'aujourd'hui

Oui, on trouve des similitudes avec les épidémies de ces dernières années !

"Je pensais pas que 40 ans plus tard, après l'histoire qu'a été celle du Sida en France, on pouvait encore considérer qu'il y avait des malades et des morts qui étaient plus coupables que d'autres. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué au moment du Covid, c'est cette manière de considérer les personnes en surpoids comme si elles étaient responsables. (...) Comme s'il y avait des malades qui méritaient plus de mourir que d'autres. Avec la Variole du singe, j'ai l'impression qu'on est encore en train de se focaliser sur la communauté homosexuelle et que sans doute il y a encore des gens qui vont passer sous les radars, et j'ai peur qu'on repasse encore à côté d'un enjeu médical sous prétexte qu'on stigmatise ou qu'on se concentre un peu trop sur une population qui est certes exposée, mais qui n'est pas la seule", explique Anthony Passeron à France Bleu Azur.

"Mes élèves font la promo du livre sur Tik Tok"

Ce premier roman est (très) réussi. Les invitations à Anthony Passeron de s'exprimer dans les médias (très) nombreuses aussi. "J'ai la chance de faire partie des primo romanciers qui ont accès à une certaine visibilité, parce que _c'est très dur dans le milieu de l'édition de faire parler de son livre_. Parce qu'ils sont nombreux, surtout à la rentrée littéraire. Sur les 90 premiers romans qui sont sortis cette année, j'ai la chance de bénéficier d'un éclairage. Nécessaire avec la thématique. Ce n'est pas un texte facile à présenter parce que le thème est quand même assez lourd. Les Éditions Globe (l'éditeur des Enfants Endormis, ndlr) ont le courage de le publier, mais en plus, ils arrivent très bien à le faire connaître et c'est beaucoup de chance"

Des dédicaces sur la Côte d'Azur

Anthony Passeron a hâte : rencontrer ses lecteurs, échanger, discuter. Il le fera vendredi 23 septembre 2022 à la librairie Autour d'un livre à Cannes. Séance de dédicaces à 18h30 en entrée libre suivie d’un dîner-conférence sur réservation (au 04 93 68 01 99). L'écrivain sera aussi présent les 8 et 9 octobre au Festival du livre de Mouans Sartoux. Et au Forum de la Fnac de Nice le 22 octobre.

