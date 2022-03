Paris 2008. Alexander Kreskine est l'un des plus grands illusionnistes du monde. Ce qu'il présente est à la limite de la sorcellerie, certains pensent même qu'il est le diable en personne. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. De passage à Paris lors de sa tournée européenne, il rencontre le jeune Sam obsédé par l'art de l'illusion. Alexander se reconnait en lui et devient son mentor, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Sam saisit cette chance et ne reculera devant aucun sacrifice pour percer ses secrets et prendre sa place, ignorant la vraie nature de son maître, un prédateur vénéneux et instable. Un jeu dangereux s'installe entre les deux hommes, mêlant illusions et réalité dans lequel l'un devient le reflet de l'autre, jusqu'à la destruction.

Apparition de Viktor Vincent, chez fleuvenoir

Viktor Vincent a déjà sorti plusieurs ouvrages en lien avec son métier de mentaliste/illusionniste. Mais "Apparition" est sa première fiction, son premier thriller.

"J'ai toujours laissé de place au récit dans mes spectacles donc c'était très naturel pour moi d'écrire un roman" explique Viktor Vincent qui aime jouer avec l'esprit des lecteurs comme il joue avec l'esprit des spectateurs : "tout ça se marie très bien".

Là aussi, il doit utiliser des méthodes de manipulation pour emmener le lecteur où il veut "je ne peux pas utiliser les mêmes techniques parce qu'évidemment je ne suis pas en face de celui qui lit, je ne peux pas m'adapter à chaque personne. Mais il y a quand même des techniques, plus littéraires. On peut s'amuser à donner des fausses pistes, jouer avec le suspense...".

En lisant "Apparition", vous découvrirez qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations à travers le texte, de quoi imaginer pourquoi pas un film "Je suis en train de travailler sur le scénario pour en faire un film. J'ai écris tout en images, j'avais des ambiances très claires, et des lieux que je décris que je connais bien" conclut Viktor Vincent.

