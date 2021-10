Après les livres, de Pierre Weber

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter "après les livres" Copier

Beaucoup de gens parlent de décroissance en ce moment. Car dans le futur...Et nous prévient que si nous n’y arrivons pas, ce sera la fin de tout.C’est le postulat qu’a adopté Pierre Weber dans son livre : après les livres. « L’homme avait mis des milliers d’années pour bâtir des civilisations. Il n’avait mis que quelques mois pour retrouver pleinement ses instincts primaires de survie. »

Dans le monde d’après l’effondrement, Sam vit recluse dans la forêt avec sa fille Lise, qu’elle essaye de préserver d’une humanité devenue sauvage. Les traces de civilisation peu à peu s’effacent, les livres disparaissent. Mais Sam tient furieusement à entretenir la mémoire des hommes, et son amour maternel puissant lui donne la force de se battre. Avec des livres, d’ailleurs ?

Dans ce premier roman, Pierre Weber raconte l’histoire d’une humanité fragile – la nôtre – confrontée au totalitarisme – le nôtre aussi. Un récit est plein de finesse, d’aventure et de suspense. Pierre Weber s’y connaît bien en littérature, il est professeur agrégé de lettres et a écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées en France et en Belgique. Il vit dans la vallée de la Bruche en Alsace. “Après les livres“ est paru dans la collection Barbares de la Nuée Bleue, dispo chez votre libraire préféré au prix de 21 €.

Couverture intégrale - Editions de la Nuée Bleue

Le lien du livre sur le site de l'éditeur.