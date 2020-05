Ar skrivadenn - 1973

Montroulez. Evel gwenan e tro ur strobad tud yaouank :Kelig, Anna, Madalen, Pêr, Glaoda, en-dro d'an Ti Kozh, un ostaleri e kreiz-kêr. Sot da stagañ int holl e gwirionez, o heuliañ froud o yaouankiz.

Ne vo ket heñvel an traoù evit Fantig, avat. Donoc'h donañ e sanko e bed ar follentez.

Al lennadenn

Peder eur diouzh mintin, ur plac'h a zifoupas e-maez ouzh ur c'harr; ganti ur sac'h-keiñ hag ur sigaretenn...poent ober anaoudegezh gant Fantig :

Lennadenn 1973 Copier

1973 : romant ar bloavezhioù dek ha tri-ugent livet e doare ur gronikenn gant Bernez Tangi.

Ar skrivadenn

Skrivadenn 1973 Copier

Ya, ma ' peus c'hoant met hast afo, labourat a ran mintin abred.

Ne chomas ket Fantig d'ober teil tomm an deiz war-lerc'h. Aet Anna d'he labour en ti-post, diskenn a reas Fantig war ar blasenn er mintin sklint, nervus un tamm, terzhienn en he c'hreiz.

1973 Golo 1973 foto Gilles Pouliquen

Bernez Tangi a zo ganet e Karanteg e 1949. Brezhoneger a-vihanik, divizet en deus mont da redek ar bed goude e studioù (Europa, Amerika, Azia, Afrika). Livour, kaner ha barzh, Bernez Tangi ’zo bet gant Denez Abernot ha nebeut sonerien all e penn kentañ ar strollad rock e brezhoneg Storlok (1976-1980)

E oberennoù pennañ gant Mouladurioù Hor Yezh-Skrid eo bet embannet Fulennoù an Tantad er bloavezh 1987 (Priz Imram), Rod an Avelioù er bloavezh 2001, Ar Saouzanenn (2010) ha Dastumadeg an Anaon (Skrid, 2018). E 2005 ez eus bet embannet gant kevredigezh Tarv Ruz un dastumad eus e varzhonegoù troet e galleg evit ar wech kentañ dindan an titl Chien de Feu. Pladennoù a zo deuet gantañ ivez Eured an diaoul (2001) e ti An Naer. E 2009 e teu er-maez e bladenn ziwezhañ Lapous an tan, e ti Tarv Ruz. E C'hwevrer 2016, eo bet embannet gant Skrid e romant gentañ 1973

1973 Barn ha Skrid, 2016 139p