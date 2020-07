Ar skrivadenn - Ar gitar tredan

E dibenn an ugentvet kantved emañ ar sonerezh punk gant e skedoù diwezhañ. Erwan, paotr bord ar mor, eo gitarour ha pennkaner ar strollad The Privateers. Ha treuzañ a ray e sonerezh ar speurenn en deus savet etre ar bed hag eñ ? Daoust ha lakaat a ray e galon da vezañ leuniet gant karantez ? Gwall rouestl a zegaso e buhez Estelle, plac'h kêr, poellek ha parfet, tapet he c'halon gant unan all dija.

Al lennadenn

Jakez-Erwan Mouton a daolenn dimp un istor tud ha karantez e kevredigezh disleberik ha reuzus studierien ha yaouankizoù an amzer-se.

Ar skrivadenn

Piv a c'hellfe gouzañv ac'hanon ? Diaes e vez en em renkañ pa goshaer, diaes e vez rannañ. Hag-eñ e vefe barrek Estelle da c'houzañv va c'hlopenn disto, va dent aet melen gant ar butun, va c'horf o flaeriañ an dour-c'hwez, va boazamantoù reoliet-mat ?

Jakez-Erwan Mouton, bet ganet e Sant Maloù e 1957, zo kelenner ha skrivagner brezhonek. Bet eo kelenner war ar saozneg ivez.

Ur bern levrioù a zo skrivet gantañ e brezhoneg : romantoù evit ar grennarded, romantoù evit ar vugale, romantoù evit an dud deuet, hag un dastumad barzhonegoù.

An Alarc'h Embannadurioù a zo bet kroueet e 2003 : romantoù, barzhonegoù, danevelloù, dastumad Teñzor ar brezhoneg...