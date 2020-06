Ar skrivadenn - Attila e Cabrita

Istor ur paotr daou vloaz ha tregont, Fañch An Dorner e anv emañ , o chom e ti e dud. Selaouit anezhañ b'ar prolog o kontañ diouzh e bersonelezh :

Al lennadenn

Lennadenn Attila e Cabrita Copier

Ur vrennigenn staget ouzh e roc’h eo Fañch e gwirionnez. Ur penn brav a zen eo hennez, met siwazh, kement studi bet boulc’het gantañ a zo manet diechu, ha n’emañ ket tost da c’hounid an disterrañ gwenneg…Poent kas ar vrennigenn da begañ ouzh ur roc’h all, da bell vro. N’eo ket tik Fañch gant ar mennozh, met pa gej ouzh Izabel, plac’h an ajañs-veajiñ, e za d’he heul da Gabrita, un enezenn dizalc’h e meurvor Atlantel.

Attila e Cabrita - Emgleo Breiz

Seks ha fars romant kentañ Jean-Christophe Bozec bet kelenner war an istor, oa bet embannet e 2007 gant Emgleo Breiz.

Attila e Cabrita, Jean-Christophe Bozec 2009, Emgleo Breiz