Ar skrivadenn - Bleunioù e-leizh

Kavout a ra dezhi eo iskis an dud tro-dro dezhi, re sioul an ti, re drist an dud hag oc'h ober war he zro emaint holl bepred. E gwirionez emañ he en ur goma goude ur gwallzarvoud. Ul levr evit kontañ diouzh ar c'hleñved eo. Ba penn Loeiza emaomp a-hed al levr.

Al lennadenn

Lennadenn Bleunioù e-leizh Copier

N'eo ket trist ar roman tamm ebet, diouzh he gwele ha peogwir e vez klevet pep tra gant Loeiza e teuio a-benn de gomprenn ar pezh a zo c'hoarvezet dezhi. Ur gwallzarvoud war velo, saambles gant he breur Malo. Goude 7 miz difiñv ha mud e zeuio a benn ar plac'hig kalonnek de zihuniñ hag ar bloaz war-lec'h e vo bet adesket bale, debriñ ha komz ganti. Pareañ a raio.

Ar skrivadenn

Skrivadenn Bleunioù e-leizh Copier

Gallout a ran klevout ar c'hwezhennoù tro-dro din : frondoù mat evel ar bleunioù, hini ar chokolad tomm pe hini ar c'hig o rostañ, met ivez c'hwezhennoù flaerius ha kreñv evel an hini a vez klevet er poull-neuial pe en ospital.

Bleunioù e-leizh

Bleunioù e-leizh, Keit Vimp Bev, 2010. Live lenn 1