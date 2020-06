Ar skrivadenn - Buhez Lommig

Buhez Lommig pe Enklask ar Vizaouenn-Skouarn a zo bet savet ha skeudennaouet e 1942 gant Xavier V. Haas ha lakaet e brezhonneg gant Youenn Drezen. Adembannet eo bet gant An Here e 1983

Ul labour adkempenn oa bet graet e 1983 gant Joelle Perrot evit ar skeudennoù, Martial Menard ha Frañsez Kervella evit ar yezh.

Ganet e voe Lommig ur c'horrig diouzh ur berad glizh, e-kerzh un nozvezh loar-gann. Lommig n'eo ket evit gouzañv bannoù an Heol, dindan boan da vervel. Diouzh noz e krog de fringal laouen dre ar Waremm. Kejañ a raio ouzh Kizailheg ar c'hwil kornek, Sac'h-Avel an touseg, Kar-e-Di ar grihl, Kuzh-e-barzh ar velc'hwedenn grogenneg pe c'hoazh Lagad-Aour ar ran hag e ranko mont betek ar Foenneg Vraz evit reiñ en-dro d'ur plac'hig he bizaouenn-skouarn bet kavet gantañ.

Al lennadenn

Lennadenn Buhez Lommig Copier

Lommig

Ar skrivadenn

Skrivadenn Buhez Lommig Copier

Dihunet eo trumm, avat, gant un anal glouar ha mouest. Dant-Lemm an hini oa, ar razh-dour o tont war e giz diouzh ar chase, hag eñ souezhet o kavout un estañjour en e lojeiz.