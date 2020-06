Ar skrivadenn - An den a blante gwez

Lavarout a ra Jean Giono e oa pal e levr "lakaat karout ar gwez, pe resisoc'h lakaat karout plantañ gwez". An den a blante gwez a zo un danevell verr bet skrivet e 1953.

An daneveller , ur paotr yaouank a zo o pourmen e menezioù digenvez an Alpou a zo stok ouzh ar Provañs, kejañ a ra ouzh ur mesaer, pedet eo gantan en un ti bihan - ur c'hraoù deñved, lodenniñ a ra an den e soubenn gantañ. E-unan e oa ar mesaer-se o chom war menezioù noazh bro-Brovañs gant e gi hag e zeñved e deroù ar c'hantved-mañ. Ne oa netra d'ober neuze evit lakaat un dra bennak da ziwan eno, aet e oa pep buhez da netra.

Al lennadenn

Etre 1913 ha 1947 e vo hadet gant Elzeard Bouffier ar maeser, mezenn ha mezenn, ur c'hoadad gwez derv, ha skav-gwrac'h goude-se, fav, hag all, betek ma savfe miliadoù diouto. Gant ar gwez e tistro an dour. Gant an dour, ar vuhez.

Golo al levr An den a blante gwez

Ar skrivadenn

Degouezhet el lec'h m'en doa c'hoant mont dezhañ e krogas-eñ da blantañ e driñglenn houarn en douar. E giz-se e rae un toull hag e lakae ur vezenn ennañ. Stankat e veze an toull gantañ en-dro. Hadañ a rae gwez derv.

Ijinet eo bet pep tra gant jean Giono, lakaat a ra memestra al lenner de grediñ eo gwir an istor-se.

Garmenig Ihuellou he deus skrivet levrioù evit ar re yaouank : Argantael hag ar spes, An Here 1985. Argantael hag ar skrapadenn, An Here 1993. Argantael ha Tro Breizh, Al Liamm 2005. Boudig ar bleuñ e 2006 An Urzhiataer hud e 2006 hag An Urzhiataer hud 2 e 2010 e ti Keit Vimp Bev.