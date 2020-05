Ar skrivadenn - An dilojañ

Met diaes e vo dezho derc'hel gant o darempredoù p'emañ Chloé o vont da zilojañ. B'ar romant e vez kavet a bep-eil ur pennad gant Chloé hag unan gant Marion.

Aet eo Chloe kuit. A wechoù e tremenan dirak an ti, he zi gwechall, ha trist e kavan gwelet eo serr an abravantoù. Nag a blijadur hon eus bet en ti-se, er gambr dindan an doenn, er c'harrdi, el liorzh.