Ar skrivadenn - E Skeud Tour Bras Sant Jermen

Adalek ganedigezh e dad-kuñv , e 1793 , betek 1910 e kont Yeun ar Gow e vugaleaj e Pleiben e-lec'h ma oa bet ganet e miz Here 1897. Pemp pennad warn-ugent a ya d'ober an oberenn :

Taolennañ a ra ar skrivagner darvoudoù ar mare-se koulz ha tud eus Pleiben hag he zrowardroioù en ur yezh pinvidik-mor. Ur mailh eo Yeun ar Gow evit taolenniñ dremm hag anal ul lec'h.

Eus ar stankenn didud-se ha don, louet he liv, ken didrouz hag un toull-bez ha ken frank hag ur bed, e weler, war an dorn kleiz, tuchenn Sant Mikael, heñvel ouzh ur menez uhel-meurbet ha ken moal hag ur penn disto.

Yeun Ar Gow : Ganet eo d'ar 7 a viz Here 1897 e Pleiben ha marvet d'an 22 a viz C'hwevrer 1966 e Gouezeg.

E Skeud Tour Bras Sant Jermen, Yeun Ar Gow, Al liamm 1978

E oberennoù pennañ : Pedennou evit eun noz-veilh gant eun den maro, Ar Voulerien Unanet 1953. Ar Person touer - C'hoari trubuilhus e tri devez hag e gwerzennou, 1961. Ur galedenn a zen, Hor Yezh 1973. Marc'heger ar Gergoad, Breuriez ar brezoneg er skoliou 1939, Hor Yezh 1994. Kontadennoù Kernev, div levrenn, Al Liamm 1998, 1999. Diwar Dorgenn Karreg-an-Tan, Mouladurioù Hor Yezh 1999. Geriaoueg ha notennoù yezh, Hor Yezh 2000. Ar gêr villiget, Mouladurioù Hor Yezh 2001. Skridoù, Hor Yezh 2001. Kontadennoù ha danevelloù : Contes & nouvelles, Al Leur Nevez 2005. Divyezhek.

