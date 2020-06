Ar skrivadenn - Emgannoù Duncan O'Hara

Ul levr evit ar grennarded skrivet gant Pierre-Emmanuel Marais e 2008 et ti Keit Vimp Bev. Levr kentañ an heuliadenn Troioù-kaer Duncan O'Hara e 2009 "Abati an Aon" hag e 2010 e oa deuet maez "Avalon".

"Kregiñ a reas brezel en hêrezh e 1341 pa varvas an dug Yann III. D'ar mare-se e oa div famihl o c'hoantaat hêrezh Yann III. Diouzh un tu, Chan Pentevr e nizez, dimezet gant Charlez Bleiz, hemañ niz da Fulup IV roue Bro-C'hall hag en tu all Yann Moñforzh, lesvreur Yann III, savet e lez roue Bro-Saoz ha sikouret gant ar Saozon. Goude marv Yann Moñforzh e kendalc'has e vab Yann gant ar stourm..."

Al lennadenn

Lennadenn Emgannoù Duncan O'Hara Copier

Deuet eo Duncan da Vreizh evit adkavout roudoù e dad hag evit sikour ar Vretoned feal da Yann Monforzh en o stourm a-enep da Charlez Bleiz. Ha da heul Duncan, Luigi ur brezelour kozh ha Sinead un hudourez yaouank. Da stourm he do, hi ivez, ouzh Roy Black, an hudour kriz.

Ar skrivadenn

Skrivadenn Emgannoù Duncan O'Hara Copier

Dont a reas Sinead. He sae du a zañse tro-dro dezhi. Lammat a reas diwar hec'h inkane. Heñvel ouzh ur banterenn e oa, prest da zantañ. Sellout a reas ouzh ar soudard gall, tres an anken warnañ. Prim e cheñchas he mouezh hag ea zeuas da vezañ sklentus, skrijus.

Deuet eo a-benn Pierre-Emmanuel Marais da fardañ deomp ur rekipe saourus : mesket en deus daveoù istorel ha lec'hioù anavezet gant ul lodenn faltazi, servijet deomp war ul lusk lañsus. Lennet e vez hep diskregiñ.

Golo Emgannoù Duncan O'Hara - Tresadenn Christophe Babonneau

Ganet eo Pierre-Emmanuel Marais e Naoned hag eno 'mañ o chom c'hoazh. Skrivet en deus 5 levr evit Priz ar Vugale ha Priz ar Yaouankiz : Ronan ar c'horrigan, Deomp Slowly ha Troioù-kaer Duncan O'Hara (I, II, III). Un nebeud danevelloù savet gantañ a zo bet embannet e-barzh Al Liamm ha ganto eo bet ivez embannet Alje 57 e 2012 ha Divemor e 2015.

Emgannoù Duncan O' Hara Keit Vimp Bev 2008 - Priz ar Yaouankiz - 88 p. - 11 x 18 cm