Ar skrivadenn - Haruto

Ul levr bet skrivet e 2014 gant Milena Krebs. Erruet eo un den Kozh mestr an haiku e kêriadenn Akina. Ha tamm ha tamm, e cheñch he sell war ar bed.

Haruto a zo un den kozh a 70 vloaz, " bev-mik, o redek, treut ha bras, gwisket gant ur sae hir gwenn ha peuruzet." Akina o redek war e-lec'h evit pignat gant ar menez a zo 8 vloaz hanter. E penn ar menez e chom Akina divouezh " Dirazomp, flondrenn ar stêr Nyang, gwenn-kann gant miliadoù a vleunioù. " talvezout a rae ar boan dont betek amañ !"

Al lennadenn

Fenoz e savo Akina he Haiku kentañ ! desket e vo dezhi pep tra gant Haruto ar mestr war an haiku. Ul levr brav kenañ evit dizoloiñ bed ar barzhoniezh mod Bro-Japan troet war an natur.

Ar skrivadenn

E ti teñval an den kozh, e chom an den da livañ, dousik, an haiku-mañ :

Marv marv marv

Eme ar vran zu

ha c'hoant ganin bevañ c'hoazh.

Milena Krebs, ur plac'h n'he deus ket c'hoant lavarout he anv gwir pe mont dirak ur c'hamera pe ur strollad tud yaouank. Plijout a ra dezhi kontañ istorioù kriz a-vremañ, mont war zu ar follentez, follentez ar bed a-hiziv hag amañ. N'eo ket ken brav ar vuhez, met pennadoù dispar a zo da vevañ memestra. Skrivet he deus un daouzeg bennak a zanevelloù : "Mein Garten hatte Blumen, Roue an teilh, Ar galon ne gosha ket ...". Barzhonegoù a vez skrivet ganti ivez. Bet eo bet trec'h meur a wech e konkourioù haiku e galleg hag e brezhoneg.

Haruto, Keit Vimp bev 2014 Dastumad Priz ar Vugale, 34p