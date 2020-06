Ar skrivadenn - Jonathan Livingston ar gouelan

Daoust ha tonket omp da vevañ evel hor c’henseurted? Daoust ha frankiz hon eus da heuliañ un hent all, disheñvel-krenn diouzh an hini a zo bet dibabet evidomp?

Jonathan ar gouelan a vourr nijal bepred pelloc’h-pellañ, bepred uheloc’h-uhelañ ha n’eo ket hepken evit kerc’hat boued met kentoc’h evit ar blijadur. Ar gouelini all avat, n’int ket evit asantiñ d’ur seurt emzalc’h. Koulskoude, daoust d’e walldroioù, en em gavo Jonathan gant mignoned nevez prest da rannañ e uhelvennad.

An darn vrasañ eus ar gouelini ne gemeront ket poan de zeskiñmuioc'h eget an doareoù eeunañ da nijal - penaos pellaat diouzh an aod da glask o fred, ha penaos distreiñ war o c'hiz.