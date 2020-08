Ar skrivadenn - Loig Drouglazet 2

An archerien o vont war an dachenn... Ul lodenn all a ginnigomp deoc'h diwar ar romant polis skrivet gant Herve Lossec e 2009. Embannet gant TES Ti-Embann Ar Skolioù b'an dastumad Koad Glas.