Ar skrivadenn - Milio hag ar viziterien noz

Nevez erruet e Porzh Avel e bro Vigouden eo Milio 11 vloaz, un avañtur nevez zo o kregiñ evitañ hag e vignoned tro-dro d'ur boubelenn...

Al lennadenn

Lennadenn Milio hag ar viziterien noz Copier

E kêr Le Mans e oa Milio o chom betek-henn. Mignoned en deus kavet buan e CM2 : Sten, Youenn hag ivez Tifenn...Sikouret e vo ar grennarded gant an aotroù Bleveg ivez, un den kozh trist.

Golo Milio hag ar viziterien noz - Skol Vreizh

Ar skrivadenn

Skrivadenn Milio hag ar viziterien noz Copier

A-raok kousket e teu soñj dezhañ ivez eus ar skeud war ar marc'h-houarn. Petra a oa deuet da glask er boubellenn ? Un dra en doa bannet d'al lastez dievezh ? N'en deus ket dispac'het kalz e-touez ar seier anezhañ, kavet en deus diouzhtu' pezh a oa o klask. Iskis memestra.

Annie Coz, ganet d'ar 6 Du 1945 e Ploneour-Lanvern, er Vro-Vigoudenn. Kelennerez war an alamaneg eo bet e Roazhon, a-raok mont war he leve ha kregiñ gant studioù brezhoneg er skol-veur.

He levrioù Bili er mor, Skol Vreizh, Danevelloù ,2014. Milio hag ar viziterien noz, Skol Vreizh. Romant polis evit ar grennarded (9-13 vloaz), 2015. Nolwenn, Bim hag al laer, Dastumad Priz ar Yaouankiz Keit vimp bev, 2016. Lucio e-kreiz K., Al Liamm 2019.

Gant he levr danevelloù Bili er mor, he deus bet Priz al levr faltazi e Prizioù 2015 , Priz Ker Gwened ivez hag Priz Per Jakez Helias.