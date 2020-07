Ar skrivadenn - RAMPO

Pajennoù Deizlevr Lizaig a ginnig Loeiza An Duigou deomp, he a zo trizek vloaze, bez emañ e penn-kntañ an istor war ur vag a gas anezhi ti he zud-kozh war enez Ar Guerveur.

Al lennadenn

Lennadenn Rampo Copier

Adkavout a raio eno he c’henderv Jean-Elouan, gouiziek ha torr-penn ken ez eo ! Ne vo ket vakañsoù eus ar re fentusañ eviti. War hent an aod e tremenont e-biou ur maner kloz ha kevrinus. Frioù-furch ma ’z int e kavont un eurier kozh eno. Darvoudoù iskis ha dic’hortoz a c’hoarvez koulz lâret bemdez diwar ar gavadenn-se. Peadra da gas an daou grennard war roudoù ur vojenn chomet bev e spered annezidi an enezenn. Vakañsoù divlaz ? Tamm ebet, spouronus sur mat !

Golo RAMPO

RAMPO Loeiza An Duigou

Ar skrivadenn

Skrivadenn - Rampo Copier