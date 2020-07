Ar skrivadenn - Re dev eo Teo

Graet e vez goap ouzh Teo. Ne oar ket petra ober evit lakaat ar re all da baouez. An hañv zo. Tomm eo an heol. Dalc’het he deus Laura ( mamm Teo) he frenestr digor keit hag emañ ar vugale o c’hoari e-maez :

Al lennadenn

Lennadenn - Re dev eo Teo

Chalet eo tud Teo. Penoas debriñ mat hep debriñ re ?

Ar skrivadenn

Skrivadenn - Re dev eo Teo

A-wechoù e klask Teo lakaat un tamm en e chakod ha debriñ er-maez met selloù pizh e c'hoar a vez oc'h heuliañ kement jestr a ra. Diouzhtu pa glev-hi trouz dor ar yenerez e sav he fenn d'an nec'h.

Yann-Fañch Jacq a zo ur c'helenner, ur skrivagner hag un embanner. Meur a vicher en deus bet graet, a-raok dont da vezañ kelenner e Diwan. Gantañ eo bet savet an ti-embann Keit Vimp Bev