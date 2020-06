Ar skrivadenn - Traoù Nevez, Danevelloù

Ar voereb Fulomen a zo marvet hag interet ! Bevañ a rae hec'h-unan en un ti cheuc'h e Trebeurden, n'he doa ket bet bugale. He a oa "goloet tout a walennoù, a viziaouedoù, a droioù-brec'h, a droioù-gozoug...Ur gwir wezenn Nedeleg, o lintrañ hag o splannaat par ma c'helle dindan an heol " Hiziv eo an testamant de vout lennet ! Piv a vo pinvidik-mor ? Famihl Dimitri hag e c'hoar Sonia ?

Al lennadenn

Lennadenn - An danevell Tamerlan Copier

Penaos lakaat ar c'hazh Tamerlan da chom bev da viken ????

Tud a bep seurt, krennarded ha krennardezed da gentañ-holl, soudarded kozh, gwragez martoloded ivez ha me ’oar c’hoazh... Tud Bro-Vreizh, Breizh-Izel pa lârin mat, o vevañ en hon amzer-ni peurvuiañ, kaset-digaset, gwallgaset a-wechoù, gant red ar vuhez kammdigamm he zroiennoù. Diwar bluenn Yann Gerven e kaver fent, goapaerezh, darvoudoù hud leun a ijin. Sed aze doare ar skrivagner, brezhoneg pinvidik gantañ war ar marc'had. Plijadur kement-ha-kement a vo sur o lenn krouadur nevez hor skrivagner brudet paneveken.

Ar skrivadenn

Skrivadenn - An danevell Tamerlan Copier

Laoskel a ran ma holl vadoù gant ma c'hazh Tamerlan. Fiziet e vo al loutig kaezh emnizez vihan Sonia Pennc'hoad, a ziskouezo madelezh ha karantez evitañ, hag a resevo hanter-kant mil euro bep bloaz evit soursial outañ, keit ma chomo bev an targazh.

Skeudenn ar golo : Panell evit Nedeleg, Parrez Sant-Vazhe Auckland, Zeland Nevez

Yann Gerven eo anv-pluenn Yvon Gourmelon bet ganet e Plougastell-Daoulaz e 1946. Skrivagner eo (danevelloù, romantoù) hag ur yezhoniour brezhonek ivez.

Dastumadoù danevelloù : C'hwec'h kontadenn e brezhoneg aes ha bew, Skol Vreizh, 1978. Ifern yen ha merc'hed klouar, Al Liamm, 1995. Plac'hedigoù o ler rous, Al Liamm, 1995. Cheeseburger ha Yod Silet, Al Liamm, 2009. Traoù nevez, Skol Vreizh, 2013 : priz Sten Kidna 2014.

Romantoù : Brestiz o vreskenn, Al Liamm, 1986. Priz Langleiz. Ar gañfarted hag al louarn kamm, An Here, 1989. Bouklet ha minellet, Al Liamm, 1990. Liv ruz an hesk, romant kazetenn embannet war Al Liamm da gentañ (e 1996 ha 1997), ademb. Keit Vimp Bev, 2002. War un ton laou, Skol Vreizh, 2003. Ar c'hrashoù, Keit Vimp Bev, 2007. Tonkad kriz Tom Bruise, Al Liamm, 2007. Ar Grec'hmitouarn, Keit Vimp Bev, 2008. Diskrap e Skrabyar, Al Liamm, 2015. Dre faot Fauré, Al Liamm, 2019.

Traoù Nevez, Skol Vreizh 2013. 216 pajenn, moull gwenn & du, 12 x 18,5 sm