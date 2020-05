Ar skrivadenn - Ur c'huzhiad avaloù douss-trenk

Al levr kentañ bet skrivet gant Fañch Peru, kontadennoù ha danevelloù berr embannet gant Skol Vreizh e Dastumad An Tri Aval e 1985.

Skrivet en deus Fañch Peru un toullad levrioù, romantoù, eñvorennoù bugaleaj ha barzhonegoù, en ur yezh aes ha levezonet gant brezhoneg e gavell.

Al lennadenn

Lennadenn

Evel ur c'hurzhiad avaloù, setu amañ un dornaad kontadennoù ha danevelloù berr, douss pe drenk, c'hwerw pe douss-trenk, laouen pe drist evel ar vuhez. Amañ " Trubuilhoù a re vew "

Ar skrivadenn

Skrivadenn

Ivonig, eme homañ gozh, tost da zeg vloaz ha pewar-ugent dehi, " pa varwin n'es ket da lakaad ahanone-barzh ar vered newez, hañ ! Nann, me 'm eus c'hoant da chom e-barzh an heni gozh. Klewed a res ? Med n'ouson ket perag e larañ se dit , koll amzer a ran: te, morvad a vo marw araokon !" ( skritur al levr 1985)

Kelenner brezhoneg eo bet e Landreger, maer Koñfort-Berc'hed e Treger a-raok mont war e leve.

E romantoù _Enezenn an eñvor,_1991. An traoniennoù-glas Embannadurioù Skol Vreizh ,1993. Kernigelled ar Goañv ,1997. Eus an aod vev d’ar c’hoad don 2002, Glizarc'hant Skol Vreizh,2002. _Kañfarded Milin ar Wern,_2008.

Kontadennoù ha danevelloù Ur c'huzhiad avaloù douss-trenk (kontadennoù ha danevelloù berr), Skol Vreizh, Dastumad An Tri Aval, 1985. Ar C'hizeller hag Ar Vorganez, Skol Vreizh, 2016.

Skridoù evit ar re yaouank Teñzor Run ar Gov ,Skol Vreizh, Dastumad An Tri Aval, 1988. Bugel ar c'hoad, Skol Vreizh, 1993. Gwaskado, Skol Vreizh, 2004. Eñvorennoù Melen, ki bihan rodellek, 1999. Bigorned-sukr ha bara-mel, Skol Vreizh, 2014.

Barzhonegoù Kroget eo Fañch Peru da skrivañ barzhonegoù diwezhatoc'h, war-dro ar bloavezhioù 1990. Ar c'hentañ levr barzhonegoù skrivet gantañ a oa divyezhek Etrezek an aber sall / Vers l'estuaire salé, Skol Vreizh, 1995. Hentoù ar c'hornog (divyezhek), skrivet e 1998. Va enezenn din-me deuet er-maez e 2000. (brezhoneg hepken) Gwenojennoù hon huñvreoù ,2007 (divyezhek). Ur vuhez kazh, Une vie de chat, Skol Vreizh, 2010. Kan ar stivell, 2012, (divyezhek)

Troidigezhioù neus bet graet ivez.

