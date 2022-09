« ARANEA, la légende de l’empereur », par Alexandre Murat

Une statuette. Une simple statuette… Une statuette en argent. Elle a six sœurs, semblables à elles. Ce qu’il y a d’extraordinaire, c’est que ces sept statuettes d’aigle en argent aient appartenu à l’empereur Napoléon Ier. Ce qu’il y a de fantastique, c’est de penser à ce qu’il pourrait se passer si elles étaient réunies…

Napoléon et son aigle © Getty

Alexandre Murat Copier

L’auteur du livre, Alexandre Murat, est un descendant direct du Maréchal Murat. Joachim Murat, né le 25 mars 1767 à Labastide-Fortunière (dans le département du Lot) et mort fusillé le 13 octobre 1815 au château de Pizzo (royaume de Naples), est un militaire français, haut dignitaire du Premier Empire. Fait maréchal d'Empire et prince français par Napoléon Ier, il est également grand amiral de l'Empire, grand-duc de Berg, puis roi de Naples à partir de 1808 sous le nom de Joachim Napoléon Ier. Il était le fils d'un aubergiste et maître de poste…

Joachim Murat (25 mars 1767 – 13 octobre 1815), maréchal de France et amiral de France sous le règne de Napoléon © Getty

Il eut, certes, des relations difficiles avec l’empereur, son beau-frère, au moment de son mariage avec Caroline Bonaparte. Mais à la fin de sa vie, à Sainte-Hélène, Napoléon reconnaîtra que Murat lui aurait été d’un grand secours à Waterloo, déclarant « Il nous eût valu peut-être la victoire ; car que nous fallût-il dans certains moments de la journée ? Enfoncer trois ou quatre carrés anglais. Or, Murat était admirable pour une pareille besogne ; il était précisément l'homme de la chose. Jamais, à la tête d'une cavalerie, on ne vit quelqu'un de plus déterminé, de plus brave, d'aussi brillant. »

ARANEA, la légende de l’empereur - © Editions Fleuve Noir

« ARANEA, la légende de l’empereur » vient de paraître aux Editions Fleuve noir.