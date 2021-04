Arbre de l'oubli de Nancy Huston en sélection pour le Prix du Livre France Bleu-PAGE des Libraires 2021

L'histoire

Un matin, alors que vous sirotez côte à côte votre jus de pomme pendant la récré, Felisa te lance : C’est vrai que Joel Rabenstein l’anthropologue c’est ton papa ?

C’est vrai.

Et ta maman, c’est une sœur de couleur ?

Nan… ça t’étonne, hein ?

Un silence long et doux s’installe entre vous, au cours duquel le vent d’automne fait danser vos écharpes et arrache quelques feuilles aux arbres dans la cour.

Ou plutôt si, dis-tu enfi n (et c’est la toute première fois que tu en parles en dehors de la famille). En fait, ma vraie mère est une sœur de couleur mais je ne l’ai jamais rencontrée. Elle habite Baltimore.

Ah.

Felisa ne dit pas un mot de plus, mais ses yeux brûlants te donnent une dose d’empathie comme jamais tu n’en as reçue.

Quand s’ouvre ce livre, Shayna, qui n’est plus une enfant, arrive à Ouagadougou. Nous sommes en 2016. Elle porte en elle toutes les questions et contradictions de notre temps, celles du féminisme, de la procréation, mais aussi du genre et de la laïcité. Et c’est à l’écoute de ce personnage, de cette jeune femme à l’intériorité confisquée que Nancy Huston, entraînant dans son sillage de lumineuses interconnexions humaines, compose un roman virtuose et généreux.

L'extrait

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez la sélection 2021 du Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires sur francebleu.fr

Pour rester informé, inscrivez-vous à notre newsletter !