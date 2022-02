Arette, Saligos, Bourré, Planques, La Bouteille, Séchault... Kiabitou ?

Il existe un pays où les noms de communes sont tellement drôles et insolites que l'on n'a qu'une hâte, c'est de connaître le nom des habitants (leur gentilé). Ce pays vous le connaissez : la France ! Comment s'appellent les habitants de DANGERS, LATAULE et CAME ? Les Dangereux, les Taulards, les Camés ? Découvrez-le vite en partant à la découverte de plus de 450 communes et villages aux noms surprenants, souvent hilarants, peut-être tout près de chez vous.

Après un ouvrage avec des phrases imprononçables, Hanaé Lecasio s'attaque aujourd'hui aux noms de nos communes. Lors d'une virée dans l'Aude, Hanée est passée par le village de Fourtou ! Ce panneau l'a interpellée, et elle s'est lancée dans des recherches de noms de communes insolites.

En Dordogne, Hanaé a sélectionné :

Angoisse (24270), où vivent les angoissais et les angoissaises

La Force (24130), où vivent les forcelais et les forcelaises

Faux (24560), où vivent les fallois ou fauxois et les falloises ou fauxoises

Rencontre avec Hanaé Lecasio dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

