Arsène Lupin contre Sherlock Holmes : la BD qu'il faut avoir dans sa bédéthèque

Le 29 juin 2022 sort la bande dessinée Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Le premier opus de la rivalité entre les deux légendes est signé Jérôme Félix et Alain Janolle.

Créé par Conan Doyle, le personnage de Sherlock Holmes fait des envieux en France. C'est ainsi que Pierre Lafitte, grand éditeur de presse, demande à Maurice Leblanc d'imaginer un personnage français équivalent. Arsène Lupin voit le jour en1905.

Les deux auteurs ne se sont jamais rencontrés mais leurs personnages l'ont fait sous la plume de Maurice Leblanc en 1906, dans la nouvelle "Sherlock Holmès arrive trop tard". Une rencontre qui n'a pas été du goût de Conan Doyle et Maurice Leblanc a dû utiliser le pseudo de Herlock Sholmès pour continuer à faire apparaître le héros anglais dans ses romans.

Cette version du duel entre les deux héros littéraires respecte le roman de Maurice Leblanc avec une modernité du déroulé de l'histoire qui la rend agréable à lire. Une bande dessinée à posséder dans sa bédéthèque !

Planches de la BD Arsène Lupin contre Sherlock Holmes - Grand Angle

Résumé

En Normandie, un vieil alchimiste aurait percé le secret de la transformation du plomb en or.

Il n'en faut pas plus pour attirer la convoitise d'Arsène Lupin.

Mais ce que le gentleman-cambrioleur ignore, c'est que Sherlock Holmes est sur ses traces. Les bords de Seine vont bientôt devenir le témoin de l'ultime confrontation entre Holmes et Lupin.

Et cette fois, ce sera une lutte à mort.