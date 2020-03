Depuis le 24 mars 2020, Astérix et Obélix n'ont plus de papas. Le créateur d'Astérix Albert Udrezo est allé crayonner les nuages en rejoignant son ami René Goscinny disparu en 1977. France Bleu vous propose d'écouter "Astérix, par toutatis", une série de 10 épisodes 100% potion magique.

Asterix, par toutatis ! Une série consacrée aux célèbres héros de la BD et à leurs auteurs

Mardi 24 mars 2020, nous apprenions la mort d'Albert Uderzo. Le créateur des aventures d'Astérix s'est éteint à presque 93 ans, 43 ans après la disparition du scénariste, son associé René Goscinny, le 5 novembre 1977. Cette fois, le petit gaulois, son ami Obélix et tous les nombreux personnages de la série "Astérix le gaulois" sont donc orphelins pour de bon.

L'aventure a commencé en 1961 et a donné naissance à 38 albums, de "Astérix le gaulois" en 1961 à "la fille de Versingétorix" en 2019. (il s'agit de la quatrième collaboration entre le scénariste Jean-Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad). A cela s'ajoutent un parc d'attraction, des dizaines de produits dérivés, des dessins animés, des adaptations au cinéma.

Guillaume Canet est d'ailleurs annoncé comme le prochain réalisateur "Astérix et Obélix, l'empire du milieu", 5ème long métrage inspiré de leur univers.

Rendons à César ce qui lui appartient : Astérix, par toutatis est une série en 10 épisodes signée Christophe Artous

En 2009, France Bleu vous proposait une magnifique série consacrée à tous les héros de la bande dessinée, des auteurs aux personnages. Retrouvez l’ambiance et l‘univers de la bande dessinée d’Uderzo et Goscinny à l'aide de la recette de la potion magique si chère aux irréductibles gaulois : une bonne dose d’humour, une narration originale, un zeste d’anecdotes et une pincée d’effets spéciaux.

Par Jupiter, quelle est cette voix ?

Et oui, c'est bien celle de Roger Carel. Comédien et spécialiste du doublage en France, Roger Carel a prêté sa voix (et donc en a inventé une) au personnage d'Astérix au cinéma. A l'occasion de cette série "Astérix, par toutatis", il avait accepté d'y participer à avec le talent qu'on lui connaît. Ainsi, d'un épisode à l'autre, Astérix commente en compagnie d'Albert Uderzo le dessinateur, Anne Goscinny la fille de René, l'auteur Numa Sadoul spécialiste de la Bande dessinée, Laurence Le Saux (journaliste au magazine Bodoï), Juanjo Guarnido dessinateur de la célèbre série « Blacksad ».

Inutile de vous rendre au bureau des renseignements pour vous renseigner : "Astérix, par toutatis" est à écouter ici !

Astérix est aujourd'hui le personnage le plus célèbre de la BD française mais comment est il né dans l'esprit de ses créateurs Albert Uderzo et René Goscinny ?

Que serait Astérix sans Obélix et tous les personnages épiques du village des Gaulois ?

Un univers humoristique constitué de clichés en tous genres, c'est la marque de fabrique de la BD Astérix.

Avec des millions d'albums vendus, les aventures d'Astérix sont traduites en plus de 80 langues. Un parc d'attraction, des produits dérivés : recette commerciale ou potion magique ?

Astérix qui résiste toujours à l'envahisseur, nous montre parfois un petit côté franchouillard. Il ne serait pas un peu chauvin et cocardier cet Astérix ?

Albert Uderzo et René Goscinny résonnent aujourd'hui comme des grands noms de la bande dessinée française. Pourtant en 1959, la Bd en France était loin de ce qu'elle est aujourd'hui.

8 films en 2020, des millions de téléspectateurs. Entre film d'animation et héros incarné, ce n'est pourtant pas facile de transformer l'univers de la Bd sur grand écran.

Qui se souvient de la lecture de son premier Astérix ? Quelques spécialistes font par de leur expérience et racontent

Astérix et Obélix sont les meilleurs amis du monde tout comme l'étaient leurs créateurs, Albert Uderzo et René Goscinny. Une amitié qui a traversé le temps et les épreuves.

Si Astérix fêtait en 2009 son 50ème anniversaire, aura-t-il assez de potion magique pour continuer l'aventure ?

Albert UDERZO chez lui le 18 août 1979 © Getty - Pierre VAUTHEY

Christophe ARTOUS est aussi l'auteur de "passeports pour l'aventure"

Réalisation : Lucie LUSSEAULT

Production : Atelier de création du Grand Ouest

Mixage : France Bleu Loire Océan