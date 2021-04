Le polar Atomic Bretzel de Michel Hutt

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter la nouveauté du jour Copier

C’est tout chaud, ça sort aujourd’hui dans vos librairie, le nouveau tome de la collection des Enquêtes Rhénanes du Verger Editeur : sous la plume de Michel Hutt : Atomic Bretzel ! Le responsable de la sécurité de la centrale nucléaire de Arschenheim a été enlevé. Ais-je besoin de le dire ? Ce village est fictif. L’affaire est d’importance : l’homme détient les codes d’accès à un site extrêmement dangereux. Et on attend le G7 à Colmar…Cependant, alors que les autorités ont réussi à maintenir le secret sur la situation, ils reçoivent une quinzaine de revendications différentes, toutes plus fantaisistes que les autres. Le capitaine Schneckenbein, vieux flic d’expérience de la PJ de Strasbourg, se voit confier l’affaire en duo avec le lieutenant Glickel, une « petite nouvelle ». Bon, y’a plus qu’à enquêter.Un polar drôle, des personnages attachants, une enquête pleine de rebondissements dans les milieux écolos, altermondialistes… ou très traditionnels. Par l’auteur du cri du colibri, Michel Hutt. Atomic Bretzel...Atomic Bretzel de Michel Hutt. C’est au Verger éditeur, 10 € dès aujourd’hui chez votre libraire préféré !

