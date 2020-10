Au Havre, Sarah Masson nous raconte le silence après le drame. Un premier roman subtil et émouvant...

« Ils sont fiers de sortir avec leur grand frère. C’est leur première sortie officielle tous les trois. Ils sont invités chez Arthur, le meilleur pote de Gaby. Mona a mis des talons pour paraître plus âgée. Antonin s’est rasé le duvet pour qu’il repousse plus dru."

C’est donc une fratrie qui est au cœur de ce premier roman, il y a Gabriel l’ainé, Mona et son petit frère Antonin.

C’est le roman de l’avant et de l’après accident, comment Gab’ qui rêvait de devenir docker et venait de rencontrer Marlène imaginait sa vie d’adulte avant qu’il ne soit fauché par une nuit de printemps dans cet accident de la route.

Comment Mona devenue tétraplégique va peu à peu retrouver la force de se battre et de survivre et comment elle va laisser le temps à Antonin d’assumer être « celui qui reste » …Sans séquelles physiques…

Écoutez l'interview de Sarah Masson.

Sarah Masson au micro de Richard GAUTHIER nous parle de son roman "le silence après nous" Copier

« Ils sont fiers de sortir avec leur grand frère. C’est leur première sortie officielle tous les trois. Ils sont invités chez Arthur, le meilleur pote de Gaby. Mona a mis des talons pour paraître plus âgée. Antonin s’est rasé le duvet pour qu’il repousse plus dru. Ils essaient tous deux de se fondre dans la masse des amis de Gaby. Ils boivent des bières et jouent au Caps. Ils prennent un air entendu quand les autres font des blagues salaces. Les garçons hurlent leur fureur de vivre et cherchent à se faire remarquer. Les filles tirent sur leurs manches et se tiennent la taille. Tout le monde rit, malgré l’ennui. »



20 mai 2007, c’était leur dernière soirée tous les trois. En rentrant tard, ils choisissent une route de campagne qui longe la mer. Gabriel, l’aîné, conduit, Mona, sa sœur, est à côté de lui, Antonin, le frère cadet, derrière. Gabriel roule vite. A la radio passe Seven Nation Army des White Stripes. Derrière il y a d’autres voitures qui vont vite aussi, conduites par des amis. C’est une course, un jeu, un défi. Qui ira le plus vite ? Gabriel ne veut pas se faire doubler.

La cervicale 6 de Mona se brise jusqu’à la moelle. Antonin, la légèreté comme on le surnommait dans la famille, en réchappe. Pas Gabriel, Gab, l’aîné, qui portait des tee shirt « Fuck the world », une casquette kaki, voulait embarquer sur tous ces les paquebots du Havre et venait de rencontrer Marlène.