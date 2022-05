Au Mans, la librairie jeunesse Récréalivres en redressement judiciaire : "les librairies sont fragiles"

Une librairie mythique du Mans pourrait bientôt fermer ses portes... La librairie jeunesse Récréalivres, ouverte depuis une trentaine d'année, a annoncé le 3 mai être en redressement judiciaire pour cessation de paiement. L'entreprise, au chiffre d'affaire pourtant rassurant, ne peut plus payer ses dettes.

"Le système des librairies indépendantes est fragile", rappelle le gérant Gwendal Oulès. Un rien peut donc faire chavirer ce type d'entreprise. Dans ce cas, l'une des raisons est le remboursement du Prêt Garanti par l'Etat, le PGE (une aide liée au Covid). Si vous êtes des habitués, pas de panique car l'équipe "a espoir" de trouver quelqu'un pour reprendre l'entreprise.

La cessation de paiement, une façon d'anticiper pour sauver Récréalivres

Le gérant Gwendal Oulès annonce de suite que cette cessation vise en fait à sauver la librairie. "C'est un projet qui peut être rentable, qui a des clients fidèles, qui est unique au Mans." Dans les rayons justement on rencontre deux habitués : Thibault, quatre ans, et sa maman Charlotte. "Toute ma bibliothèque est composée des livres de cette librairie. Je viens toutes les semaines... ou presque !"

Récréalivres est installée rue de la Barillerie, dans le centre-ville du Mans. © Radio France - Solène Gardré

Même si la librairie n'en est pas à l'étape de la liquidation, Charlotte est inquiète. "C'est toujours triste... Et puis un endroit comme ça, on voudrait que ce soit porté et que ça continue. Pour moi c'est une librairie qui a une âme, avec des sélections exigeantes et des libraires qu'on aime."

Un bon chiffre d'affaire

Le libraire justement, ne peut plus rembourser les dettes malgré un chiffre d'affaires plutôt bon de 500 000 euros par an environ. "J'ai déjà beaucoup investi dans ce projet", explique Gwendal Oulès, qui a repris la librairie il y a 15 ans.

Il a donc décidé de prendre les devants avant d'être en faillite total. "J'ai expliqué ma situation au tribunal de commerce. Le juge m'a dit que c'était assez rare qu'on présente un dépôt de bilan de façon anticipée, mais que c'était une bonne façon de faire, qu'il ne faut pas se voiler la face et faire l'autruche." Gwendal Oulès a espoir de trouver quelqu'un car le projet "peut être rentable, on a des clients fidèles, on a une histoire et on a des partenariats".

La clientèle de Récréalivres est composée de nombreux habitués. Et pas que des enfants ! © Radio France - Solène Gardré

Un modèle fragile

Ce qu'il n'a pas, c'est les 75 000 euros pour rembourser le PGE, le prêt garanti par l'Etat, accordé aux entreprises pendant le premier confinement. "Mais ce n'est pas une somme démentiel et on peut très bien trouver quelqu'un qui peut faire cet investissement !"

Aujourd'hui, les librairies sont les commerces les moins rentables en France." - Gwendal Oulès, gérant de Récréalivres

"Le PGE, ça a été une aide ponctuelle pour compenser la perte de chiffre d'affaire pendant le premier confinement", rappelle le libraire. "Mais maintenant c'est un prêt supplémentaire à régler et qu'il faut intégrer à un équilibre déjà fragile au départ. Aujourd'hui, les librairies sont les commerces les moins rentables en France."

Seuls deux jours sont passés depuis l'annonce de la cessation de paiement mais Gwendal Oulès a déjà eu des demandes de repreneurs. Dans un premier temps, il se laisse jusqu'à fin-mai pour les examiner. "C'est un beau projet, qui a un vrai potentiel. Ce serait dommage de le gâcher."