Au programme de Maeve, des romans, des BD et un jeu de société consacrés à Sherlock Holmes

On compte toujours un certain nombre de livres, de séries et de films qui sont consacrées aux énigmes résolues par les habitants du 221B Baker Street. Personnellement, j'ai un faible pour la série de la BBC, "_Sherlock_", à la fois moderne et classique.

Les livres

Si vous avez déjà lu tous les Sherlock Holmes de Conan Doyle - quatre romans et cinquante-six nouvelles - sachez qu'il y a des romans plus récents qui vous embarqueront dans l'ambiance de la fin du XIXe siècle. Je pense notamment à "La maison de soie" d'Anthony Horowitz, paru au Livre de poche en 2013 et que l'on trouve en numérique et en livre audio. Cette aventure de Sherlock Holmes a été autorisée par les ayants droit de Conan Doyle. Et promettait la même ambiance que les romans originaux. Pour comparer, j'ai commencé par relire - enfin réécouter car j'ai choisi la version audio - "Le chien des Baskerville", publié en 1902 et que l'on trouve gratuitement en numérique. On retrouve effectivement l'ambiance holmésienne dans La maison de soie et l'intrigue est passionnante et très sombre. Sherlock et Watson ont affaire à des adversaires d'une perversité incroyable. Et l'on croise Wiggins, Mycroft et Moriarty, ce qui est plutôt sympa. Autre roman sur le sujet, "_Sherlock Holmes et le complot de Mayerlin_g" de Nicole Boerlin, paru chez City et disponible aussi en numérique. Premier tome d'une série qui fait voyager le lecteur de l'Angleterre à la Basse-Autriche. Si vous aimez les romans historiques, "Sherlock Holmes et le complot de Mayerling" pourrait vous plaire, car il s'intéresse au mystère qui entoure la mort de Rodolphe, fils de Sissi l'impératrice d'Autriche. En revanche, on ne croirait pas un roman de Conan Doyle et une partie de l'intrigue se déroule en 1990.

Les BD

Pour ceux qui préfèrent les bandes dessinées, je vous conseille absolument de lire "Dans la tête de Sherlock Holmes, L'affaire du ticket scandaleux" de Cyril Lieron et Benoît Dahan, parue chez Ankama, une série en deux tomes (on ne sait malheureusement pas quand sortira le second). L'album est très original en tant qu'objet déjà. Il y a sur la couverture une découpe de la forme de la tête de Sherlock qui laisse entrevoir la façon dont le détective range ses connaissances. Ensuite, dans le dessin, il n'y a absolument rien de conventionnel. Oubliez les petites cases bien rangées. Il y a des détails partout, des morceaux de plans de Londres... Et on se retrouve totalement dans l'esprit des enquêtes de Sherlock Holmes. Pour les plus jeunes, la série des "_Enquêtes d'Enola Holmes_" est très sympa. On la trouve en BD chez Jungle et en romans chez Nathan Poche. Un film est également prévu pour 2020.

Les jeux de société

Et enfin pour les amateurs de jeux de société collaboratifs, je ne peux que vous inviter à vous pencher sur les boîtes de jeu "_Sherlock Holmes détective consei_l", Sur le site de l'éditeur de jeu Space cowboys, vous pouvez faire une partie gratuitement ou si vous possédez une des trois boîtes de jeu, même jouer à distance grâce aux documents mis à disposition . J'ai testé plusieurs fois, en visio, avec mon acolyte de jeu qui se trouve à plus de cent kilomètres de chez moi et c'est vraiment au top.

