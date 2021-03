Audrey Tordelli, pour l'ouvrage "Gainsbourg sur le divan" co-écrit avec le psychanalyste Joseph Agostini

Un formidable essai à la fois littéraire et psychanalytique à partir de faits réels

Quand il meurt, nu, dans son appartement de la rue de Verneuil le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg semble s’être dépouillé de tous ses artifices, de tout ce qui fit Gainsbourg et Gainsbarre, le peintre fou de surréalisme et l’auteur scandaleux de la chanson française, l’amoureux transi et l’obsédé du sexe. Que pense vraiment Serge de son enfance ? De sa rupture avec BB ? Des multiples polémiques dont ses œuvres ont été l’objet ?

Une promenade freudienne à travers les mots d’esprit d’un serial rockeur à tête de chou, fœtus ivre de Chopin, être fascinant, qui a toujours tangué entre la beauté des désastres et le goût de l’infini.

