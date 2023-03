Aurélie Valognes, " la première fois que je suis venue à Dinard, j'ai été jalouse"

Venue présenter son neuvième roman "L'ENVOL " paru début mars aux Editions Fayard, l'autrice qui disait du haut de ses 6 ans à sa grand-mère "Mémé, quand je serai grande, je serai écrivain !" nous a livré son amour pour le Bretagne. Aurélie Valognes nous a dévoilé ses moments bien à elle et nécessaires lors de l'écriture d'un nouveau roman. Et puis il y a des instants forts, marquants lors des rencontres avec les lecteurs sur les séances de dédicaces. Des instants de partages touchants et sincères qui ont marqué l'écrivaine à succès.

UN MARIAGE À RENNES ET 100% BRETONNE

Aurélie Valognes vit en Bretagne, à Dinard plus précisément depuis des années, proche de ses racines familiales. Native de la région parisienne c'est dans l'Essonne que l'autrice a grandit et passé son adolescence. Très rapidement elle s'est aperçue que sa place était là, ici en Bretagne, avec ces besoins d'un horizon dégagé, de vagues, de mer et de nature apaisée. Aurélie Valognes aime à dire qu'elle est "profondément fière et heureuse d'habiter en Bretagne". Et c'est bien à Rennes, capitale de la Bretagne, qu'elle a épousé le futur père de ses enfants, un breton à 100%.

SON COIN DE PARADIS À ELLE EN BRETAGNE

Son havre de paix est chez elle, là où il y a une petite crique. Elle nous raconte pouvoir y rester des heures, là assise sur les marches, à contempler les villes de Saint-Malo et Saint-Servan-sur-Mer en face. Il y a aussi un lever de soleil à Perros-Guirec qui l'a profondément marqué, au point de se dire qu'il était rare dans une vie de croiser une telle beauté...

GOURMANDE ? SA VIE C'EST MANGER, LES RESTAURANTS

Aurélie Valognes nous confie qu'elle est très très gourmande et si auparavant elle n'aimait pas du tout les huîtres, cela a bien changé. Aujourd'hui elle les adore, tout comme l'andouille de Guéméné, "une tuerie absolue" qu'elle ne désespère pas de faire adorer à sa maman d'ici un an. Son petit plaisir : remplacer l'habituel petit chèvre sur ses galettes bretonnes par cette spécialité charcutière bien bretonne à base de chaudins (boyaux naturels) de porc. Et puis un amour pour les langoustines qu'elle réserve pour des grandes occasions.

LA BRETAGNE UNE SOURCE D'INSPIRATION

Pour trouver l'inspiration, la créativité, l'auteure a besoin de calme, de lecture et d'être entourée de ceux qu'elle aime. Cette phase, la première qui dure quatre mois environ, se déroule toujours en Bretagne, chez elle. C'est après qu'Aurélie Valognes a besoin de sortir de chez elle, de quitter la maison et de s'isoler dans une chambre d'hôtel, pour écrire et sortir le premier jet de son futur ouvrage. De retour dans son petit bureau, elle peut débuter la phase de relecture et de retravaille du texte paisiblement en scrutant l'horizon au travers de la fenêtre de son petit cocon tout bleu et bien à elle.

DES VILLES ET DES RENCONTRES

Et puis l'écrivaine nous dévoile ses petites habitudes quand elle arrive dans une ville, toujours en train. Se poser en terrasse, regarder là où elle s'imaginerait vivre, s'asseoir dans un square. Elle évoque également une rencontre émouvante lors d'un salon du livre et de son amitié née, ici à Rennes, avec une de ses admiratrices aujourd'hui devenue une amie très très proche.

