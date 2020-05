Autour du vin et ses vertus thérapeutiques par Henri Combret

Aujourd’hui voilà un livre qui peut faire débat, mais c’est un best-seller ici dans le Sud-Ouest, il est signé Henri Combret et s’intitule AUTOUR DU VIN ET DE SES VERTUS THERAPEUTIQUES. Cet ouvrage avait été présenté par Bernard Pivot à la télévision il y a quelques années.

Pourquoi peut-il faire débat ? Parce qu’une étude publiée en 2018 dans le magazine américain "The Lancet" explique que boire, ne serait-ce qu’un verre de vin, ou de bière, par jour, c’est déjà trop d'alcool . Or, ce livre démontre le contraire.

Henri Combret, rappelons-le, c’est un critique gastronomique connu depuis les années 80 : son premier livre a été très remarqué en 1985, c’était un livre sur le Jurançon, et il a multiplié les rubriques dans la presse écrite, à la radio, les écrits avec des titres comme « La révolte du terroir » ou « Foie gras tentation » et bien d’autres encore.

Cette fois, l’auteur nous démontre que si on l' consomme avec modération, les effets sur la santé sont bénéfiques. Il se compose d’une partie historique : histoire de la vigne et du vin, qui remonterait à 5000 ans avant Jésus Christ, puisqu’on a retrouvé des vestiges dans l’Antiquité, en Asie centrale, au Proche Orient, en Europe, puis d’une partie technique, à la portée de tous. On explique comment se fait la récolte, l’élaboration des vins, blancs, rouges, rosés, gazéifiés ou effervescents. On trouve des conseils pratiques pour la dégustation et puis surtout, on aborde l’étude épidémiologique du vin et on expose ses vertus thérapeutiques. Quelle est l’action positive de ce nectar sur notre organisme, il faut lire pour comprendre, lire pour apprendre. L’ouvrage met aussi en lumière l’association du vin et de la vigne avec les peintres et l’architecture… par exemple, avec les tonneliers du 12ème siècle de la cathédrale Ste Marie à Oloron.

Vous l’avez compris : c’est passionnant. Complet, passionnant et à la portée de tous.

« Autour du vin et de ses vertus thérapeutiques », par Henri Combret, c’est édité par lui-même, le plus simple est peut-être d’aller sur son site Henri Combret.fr et vous passez votre commande… c’est un bel objet en couleur sur papier glacé. Quant à savoir si le vin a des vertus thérapeutiques ou pas, à chacun de se faire sa propre opinion, pourvu qu’on ait un peu de modération... dans les propos.