Balzac : le manuscrit de "Le Lys dans la Vallée" reproduit par une maison d'édition.

Le Manuscrit "Le Lys dans la Vallée" de Balzac, reproduit et proposé par l'éditeur Les Saint Pères"

Le Lys dans la vallée parait en 1836. Pourtant, Honoré de Balzac commence à travailler sur ce roman dès l'année 1823.

Évoquant principalement le château de Saché et ses alentours, en Indre-et-Loire, dont Balzac s’inspire fortement, ce roman est aussi écrit en partie à Issoudun et à Vienne (Autriche).

Bien que le roman ait été rédigé en grande partie au château de Saché où Honoré de Balzac faisait de fréquents séjours chez son ami Jean de Margonne, l’auteur décrit le château de Valesne qui se trouve lui aussi à Saché.

L'histoire, justement.

Le Lys dans la vallée est l’histoire de l’amour intense et platonique entre Félix de Vandenesse, cadet d’une famille aristocratique, et la comtesse Henriette de Mortsauf, vertueuse épouse du comte de Mortsauf, homme sombre et violent.

Le manuscrit

Les manuscrits de Balzac sont nombreux. Mais c'est bel et bien "Le Lys dans la Vallée" qui a retenu l'attention des Editions Les Saint Pères. Notamment parce qu'il est conservé dans la bibliothèque de l'Institut de France. Ce manuscrit est très diffèrent de la version finale. On en apprend plus sur le travail, la méthodologie de Balzac. A l’instar d’autres grands auteurs de la littérature du XIXe siècle, tels Jules Verne, Balzac avait la manie de se reprendre sans cesse, de corriger dans les marges qu'il laissait volontairement grandes sur chaque page.

La reproduction fidèle du manuscrit de Balzac de "Le Lys dans la Vallée" par les Editions Les Saints Pères © Radio France - Nicolas Bedin

Une fois l'accès accordé par l'Institut de France, il a fallu le numériser durant de très longues semaines, puis, par des procédés techniques, notamment numériques, restaurer le document, afin de donner la sensation d'être au plus proche des feuillets originaux de l'auteur.

Un cadeau original pour les tourangeaux

Les Editions Les Saints Pères proposent un tirage limité et numéroté à 1000 exemplaires du manuscrit d'Honoré de Balzac.

Le manuscrit de "Le Lys dans la Vallée", roman ecrit en Touraine, à Saché, par Honoré de Balzac, reproduit fidèlement par les Editions Les Saints Pères © Radio France - Nicolas Bedin

