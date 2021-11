BD à Colomiers : Tout le programme

150 auteurs attendus à Colomiers et pas moins de 60 maisons d'éditions pour les 35 ans du festival de la BD au hall Comminges. Une dizaine d'expositions inédites notamment au Pavilllon Blanc. Une opération "All the need is lire" se poursuit dans les médiathèques et librairies de la métropole de Toulouse. Caroline Vauchère, adjointe à la Culture, jeunesse et laïcité à Colomiers (31) nous détaille le programme et nous annonce quelques noms d'auteurs sur France Bleu Occitanie dans Circuit Bleu, Côté Culture.

L'interview Copier

Tout le programme du festival : CLIQUEZ ICI.