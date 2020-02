BD : "Claire Brétécher a ouvert la voie aux femmes" pour le directeur délégué du Festival d’Angoulême

Angoulême, France

Elle était venue pour la dernière fois à Angoulème en 2001, invitée à exposer par son amie Florence Cestac, alors présidente du festival de la BD. Claire Brétécher est décédée ce matin à l'age de 79 ans ont annoncé les éditons Dargaud.

La créatrice d'Agrippine, Cellulite ou des frustrés avait reçu le Grand Prix spécial d’Angoulême pour le 10ème anniversaire du festival en 1982. "C'est une autrice qui vraiment a amené un regard féminin dans la BD" pour Franck Bondoux, le directeur délégué du festival. "Ses personnages en attestent : ce sont des héroïnes bobo qui ont des problèmes de complexes, qui ont du mal à s'épanouir dans une relation avec les hommes voire leur famille, qui ont des aspirations de développement personnel toujours difficile à concrétiser".

Claire Brétécher qui a cofondé le magazine BD "L'Echo des Savanes, a beaucoup été dans publiée dans la presse. "C'est vraiment un _auteur post Mai 68_, une contributrice du passage de la bande dessinée de l'enfance à l'age adulte avec une bande dessinée qui regarde vraiment la société".

La première star féminine de la BD

Claire Brétécher a été la première dessinatrice de BD connue, une véritable star. "C'est carrément ça" approuve Franck Bondoux. Chez "Pilote" le magazine BD (aujourd'hui disparu) pour lequel elle avait créé Cellulite en 1969, elle était la seule femme. "Il y avait des gags dans le journal qui présentaient la rédaction" rappelle-t-il "on ne voyait que des hommes autour de la table, c'était le comité de rédaction, _et il y avait Claire Brétécher_. Les hommes se retournaient vers elle en disant "Et toi Claire, qu'est ce que tu en penses, elle répondait toujours par une onomatopée".

Claire Brétécher a sans doute été un exemple pour beaucoup d'autrices actuelles, "elle a ouvert la voie" estime Franck Bondoux mais elle n'a pas été suivie par une génération de dessinatrices. "C'est plutôt l'avènement d'internet qui pleur a permis d'émerger. La résistance à l'époque été telle que ça n'a pas été possible à ce moment là", dans les années 70.