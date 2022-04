Bernard Minier de retour avec Lucia

À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance.

À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le "tueur à la colle".

Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes.

Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace... sur la piste de crimes inouïs.

Les coulisses inquiétantes d'une des plus vieilles universités d'Europe.

Un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits !

Lucia de Bernard Minier chez XO Editions

En 10 ans, Bernard Minier a vendu presque 5 millions de livre, a été traduit dans 25 langues à travers le monde, et son nouveau livre "Lucia" devrait participer à la hausse de ces chiffres. Avec ce dernier, Bernard Minier laisse souffler Martin Servaz, son personnage phare, pour nous présenter son homologue espagnole : Lucia Guerrero. Un personnage moderne, cash, dans l'air du temps. Un personnage auquel on a envie d'attacher.

Des lieux forts

Pour ancrer son récit, Bernard Minier se sert de lieux dans lesquels il a passé du temps, qu'il a étudié pour être au plus juste dans son écriture. Il choisit ici l'Espagne, en hommage aux racines de sa mère, mais aussi pour son université de Salamanque, la plus vieille d'Espagne, l'une des plus anciennes au monde. L'auteur s'est d'ailleurs rendu sur place pour rencontrer les doctorants qui étudient la criminologie dans les sous-sols de cette université : "On se croirait presque dans le Silence des Agneaux" s'amuse-t-il.

Une suite ?

Si vous êtes des lecteurs réguliers de Bernard Minier, rassurez-vous, Martin Servaz reviendra. Pour ce qui est de Lucia, elle fera certainement aussi de nouvelles apparitions : "J'ai envie de la faire revenir. C'est un personnage qui ne triche pas. Quelqu'un qu'on aimerait soi-même être" précise Bernard Minier. Et pour une rencontre entre Martin Servaz et Lucia Guerrero ? Peut-être !

Ecoutez Bernard Minier dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Bernard Minier dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier