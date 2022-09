“Besançon, ville de lumières et de couleurs”, un livre France Bleu

Sorti le 16 septembre 2022, le livre “Besançon, ville de lumières et de couleurs” est une balade poétique dans les plus beaux endroits de Besançon.

Mi-septembre, l’ouvrage “Besançon, ville de lumière et de couleurs” a connu un grand succès grâce à de nombreuses ventes au Livres dans la bouche, le salon du livre annuel de Besançon. Paru le mois dernier aux éditions du Sekoya, chacun des chapitres offre aux lecteurs une balade poétique dans les plus beaux endroits de Besançon.

Besançon raconté par des amoureux de la ville

Au fil de leurs balades, les photographes n’ont pu résister à la tentation de capturer les lueurs, les reflets, l’architecture de la ville qu’ils chérissent tant.

Les amoureux de la ville laissent parler leur curiosité et leur sensibilité à toutes les saisons. Des clichés dorés par le soleil d’été, recouverts de blanc dans son manteau d’hiver, d’autres plutôt marronés grâce à ses feuilles d’automne. Un mélange de couleurs qui fait de Besançon un endroit sublime et chaleureux.

Un ouvrage collectif

Réalisés par 142 photographes amateurs Bisontins, les plus de 400 clichés que l’on retrouve dans ce livre sont accompagnés de textes. Ecrits par deux bisontins de cœur, Arnaud Friedmann, écrivain lauréat du Prix Seligmann 2022 pour Le Trésor de Sunthy et Pascal Brunet, historien de l’architecture et spécialiste du patrimoine bisontin, ces textes permettent de mettre en lumière les magnifiques photographies prisent par des amoureux de la ville.

A travers ces images, les Bisontins vont pouvoir découvrir des lieux qui leur sont encore inconnus, ou bien se remémorer des souvenirs de leurs moments passés.

Cet ouvrage, créé à l’initiative de Mikaël Demange, président de l’association Besançon, j’aime ma ville, contient une préface du chanteur Guillaume Aldebert, dont la photographie et Besançon comptent parmi ses premières amours.

Un livre magique à s’offrir ou à offrir à tous ceux qui aiment Besançon.

Informations sur le livre :

Format 23,5 x 28,5 cm – Cartonné

Impression couleurs – 200 pages

Prix public 39 € TTC

ISBN 978-2-84751-180-2