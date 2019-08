Bien Vivre en Bleu - Les livres

Tours, Indre-et-Loire, France

"Une histoire du football en Touraine" de Antoine Burbaud, Benjamin Henry et Jean-Eric Zabrodsky, un livre paru en juillet 2019.

Le sport tourangeau a une histoire et une foule de souvenirs à partager : des personnages, des époques, des victoires, des défaites, des conflits, des espoirs...

Cet ouvrage est né d'une volonté de laisser une trace, de rassembler cette mémoire, puis de transmettre un patrimoine, de créer des passerelles entre les époques et les générations de Tourangeaux passionnés de sport et ambassadeurs de leur territoire.

Raconter non pas l'histoire, mais une histoire du football en Touraine, à travers celles et ceux qui l'ont faite et l'ont marquée.

De Loches à Amboise en passant par Azay-le-Rideau, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Cyr-sur-Loire, Joué-lès-Tours... Sans oublier Tours et son FCT devenu TFC.

Interviews, portraits, secrets de vestiaires, documents d'archives et témoignages inédits : plus de soixante ans d'histoire et d'histoires à se partager !

"Sale gosse" de Mathieu Palain.

Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et trop perdue, l'abandonne. Il est placé dans une famille d'accueil aimante.

A quinze ans, son monde, c'est le foot. Il grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais une colère gronde en lui. Il ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. Un jour sa rage explose ; il frappe un joueur. Exclusion définitive. Retour à la case départ.

Il retrouve les tours de sa cité, et sombre dans la délinquance. C'est là qu'il rencontre Nina, éducatrice de la Protection judiciaire de la jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la montre ; il faut sortir ces ados de l'engrenage

D'une plume hyper-réaliste, Mathieu Palain signe un roman percutant. Il nous plonge dans le quotidien de ces héros anonymes et raconte avec empathie une histoire d'aujourd'hui, vraie, urbaine, bouleversante d'humanité.

