"Blanc Autour" de Wilfrid Lupano & Stéphane Fert lauréats du premier Prix de la BD France Bleu

Blanc Autour, l'histoire

1832, Canterbury. Dans cette petite ville du Connecticut, l'institutrice Prudence Crandall s'occupe d'une école pour filles. Un jour, elle accueille dans sa classe une jeune noire, Sarah. La population blanche locale voit immédiatement cette « exception » comme une menace. Même si l'esclavage n'est plus pratiqué dans la plupart des États du Nord, l'Amérique blanche reste hantée par le spectre de Nat Turner : un an plus tôt, en Virginie, cet esclave noir qui savait lire et écrire a pris la tête d'une révolte sanglante. Pour les habitants de Canterbury, instruction rime désormais avec insurrection. Ils menacent de retirer leurs filles de l'école si la jeune Sarah reste admise.

Prudence Crandall les prend au mot et l'école devient la première école pour jeunes filles noires des États-Unis, trente ans avant l'abolition de l'esclavage.

à réécouter Le troisième candidat du Prix de la BD Jeunesse de France Bleu

Les auteurs

Wilfrid Lupano est né à Nantes en 1971, mais c'est à Pau qu'il passe la plus grande partie de son enfance. Une enfance entourée des BD de ses parents, même si c'est surtout à une pratique assidue du jeu de rôle qu'il doit son imaginaire débridé et son goût pour l'écriture.

Plus tard, il travaille dans les bars pour financer ses études – un peu de philo et une licence d'anglais –, il y rencontre deux futurs amis et associés, Roland Pignault et Fred Campoy. Ensemble, ils réalisent un western humoristique, "Little Big Joe" (Delcourt), dont le premier tome paraît en 2001. Il récidive avec Virginie Augustin et "Alim le tanneur", un récit fantastique en quatre tomes, qu'il termine en 2009.

Entre-temps, sa carrière est lancée, et il enchaîne les titres : "L'assassin qu'elle mérite", "L'Homme qui n'aimait pas les armes à feu", "Le Singe de Hartlepool", "Azimut"... En 2014, Wilfrid Lupano obtient le Fauve du meilleur polar avec "Ma Révérence". Chez Delcourt, il écrit le scénario muet d'"Un océan d'Amour" pour Gregory Panaccione qui reçoit le prix BD FNAC 2015.

Chez Dargaud, la série "Les Vieux Fourneaux", avec Paul Cauuet au dessin, connait un immense succès. Cette comédie sociale aux parfums de lutte des classes et de choc des générations met en scène trois septuagénaires, amis d'enfance, bien décidés à profiter du peu de temps qu'il leur reste... pour emmerder le monde ! Porté par les libraires et les lecteurs, salué par la critique, la série est récompensée par le Prix du Public - Cultura à Angoulême en janvier 2015.

En 2017, l'année Valérian est l'occasion pour Mathieu Laufray de collaborer avec Wilfrid Lupano autour d'une jubilatoire aventure des deux agents spatio-temporels revisitée par leurs soins : "Shingouzlooz.Inc ".

En 2018, outre le scénario du tome 5 des Vieux Fourneaux, Wilfrid Lupano signe également le scénario du film éponyme. Réalisé par Christophe Duthuron, on y retrouve Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud dans les rôles respectifs de Pierrot, Mimile et Antoine.

En 2019, il poursuit les aventures du "Loup en Slip" avec Mayana Itoïz, série pour enfants, dérivée de l'univers des "Vieux Fourneaux".

En 2020, Wilfrid Lupano termine l'année en fanfare avec trois publications attendues : les suites des séries "Les Vieux Fourneaux" et "Le Loup en Slip" mais également un one-shot, "Blanc Autour", dessiné par Stéphane Fert.

Stéphane Fert choisit de travailler dans l'illustration et la bande dessinée après de nombreuses heures de jeux de rôle, de gribouillage en marge de cahiers de classe, un passage par les beaux-arts et quelques années d'études dans l'animation. Il publie d'abord au sein de collectifs comme Jukebox ou Café salé. En 2016, il dessine et écrit, avec Simon Kansara, « Morgane » (Delcourt), qui se propose de renverser la Table ronde en abordant le cycle arthurien du point de vue de la fée Morgane. En 2017, il met en images « Quand le cirque est venu » (Delcourt), un conte de Wilfrid Lupano sur la liberté d'expression. Il se lance ensuite en solo, en 2019, avec un « conte de sorcières » : « Peau de Mille Bêtes » (Delcourt) questionnant la représentation des genres dans le conte de fées. En 2020, il retrouve Wilfrid Lupano pour « Blanc autour » (Dargaud), un one-shot tiré d'une histoire vraie qui aborde l'afro-féminisme au XIXe siècle. Au nombre de ses influences, Stéphane cite Mary Blair, Mike Mignola, Lorenzo Mattotti, ou encore Alberto Breccia. La peinture a également une place très importante dans ses inspirations.